В корпусе модуля «Звезда» может оказаться не меньше шести трещин

https://static.news.ru/photo/b7babb96-76af-11eb-9b77-96000091f725_660.jpg Фото: NASA/wikipedia.org

Не менее шести трещин может оказаться в корпусе российского модуля «Звезда». Из-за них происходит утечка воздуха на Международной космической станции (МКС).

В среду, 24 февраля, подмосковный Центр управления полётами (ЦУП) провёл переговоры с экипажем МКС. Специалист ЦУП сообщил космонавту Сергею Рыжикову о предстоящих в четверг работах.

Завтра у нас будет обследование трещины номер три, рядом со стыковочным узлом, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он также анонсировал обследование в пятницу трёх трещин, на которые Рыжиков устанавливал «купола». Так называют плёнки, по которым можно определить наличие или отсутствие утечки.

Небольшая утечка воздуха на МКС была впервые зафиксирована в сентябре 2019 года, через год её скорость выросла в пять раз. Экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Трещину временно заклеили термостойким скотчем, а затем — гибким диском из резины и алюминиевой фольги. Однако это не помогло до конца устранить утечку воздуха. В Роскосмосе сообщили, что трещина не угрожает МКС и экипажу.

Как писал NEWS.ru, экипаж МКС обнаружил предположительное место второй утечки воздуха. Как следует из переговоров космонавтов с ЦУПом, космонавтам посоветовали сделать термобарьер.