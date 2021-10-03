Умер один из создателей космического корабля «Прогресс»

На 86-м году жизни скончался генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин, который внёс большой вклад в создание космического корабля «Прогресс». Он также был начальником космодрома Байконур и главным специалистом ракетно-космической корпорации «Энергия». Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и все сотрудники ракетно-космической отрасли выражают соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Александровича Шумилина, — говорится в сообщении.

Алексей Шумилин окончил Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию имени Можайского и принимал участие более чем в 500 запусках первых спутников, кораблей-спутников, исследовательских и пилотируемых космических аппаратов. Он также участвовал в осуществлении космических программ ЭПАС, «Интеркосмос» и ряда других. В 1992–1997 годах был начальником космодрома Байконур, с 1998 по 2007 год являлся одним из руководителей программы «Морской старт», а с апреля 2007 года по март 2015 года был главным специалистом Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королёва.

Алексей Шумилин roscosmos.ru

Шумилин был удостоен звания Героя Социалистического Труда, а также был награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За отвагу на пожаре» и дважды орденом Ленина. Помимо этого, он является лауреатом Государственной премии.

Ранее в возрасте 89 лет умер бывший руководитель ракетно-космической отрасли СССР и последний член ГКЧП Олег Бакланов. Он известен также как руководитель проекта «Буран» и противник Михаила Горбачёва. С 1983 по 1988 год он занимал должность министра общего машиностроения СССР, а с 1985-го по 1988-й курировал государственную программу по созданию многоразовой транспортной космической системы «Энергия-Буран».