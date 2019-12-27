https://static.news.ru/photo/32ca582c-288d-11ea-9096-fa163e074e61_660.jpg Фото: parkersolarprobe.jhuapl.edu

Межпланетная станция NASA Parker Solar Probe (PSP) пролетела в трёх тысячах километров от поверхности Венеры, успешно использовав её притяжение для корректировки курса на сближение с Солнцем. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По её данным, сближение с Солнцем произойдёт 29 января. Гравитационный манёвр на орбите Венеры позволил станции снизить скорость движения, а корректировка курса поможет Parker Solar Probe подойти к Солнцу на рекордно малое расстояние.

Данные, собранные в ходе этого сближения с Венерой, помогут скорректировать остальные пять гравитационных манёвров, которые PSP проведёт за семь лет работы на орбите, — передаёт ТАСС сообщение пресс-службы.

Старт Parker Solar Probe состоялся в августе 2018 года. Её задача заключается в том, чтобы приблизиться к Солнцу на рекордно малое расстояние — около шести миллионов километров. После достижения цели станция погрузится в раскалённую атмосферу Солнца.

В августе NEWS.ru писал о том, что отправленный в открытый космос автомобиль Tesla Roadster компании SpaceX с манекеном Starman, одетым в скафандр, за рулём совершил первый оборот вокруг Солнца.