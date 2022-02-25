Стало известно, как Россия преодолела предыдущие санкции против Роскосмоса

Россия на 90% справилась с санкциями 2014 года против Роскосмоса, рассказал заместитель главного редактора журнала «Русский космос», член Академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин телеканалу «360». Тогда, по его словам, Россия осталась практически без заказов на коммерческие запуски ракет.

Мы лишились возможности покупать зарубежные электронные ракетные детали, в том числе и радиационно устойчивые микросхемы. Мы под этими санкциями с 2014 года, и уже сейчас на 90% мы их преодолели, — сказал Маринин.

Он добавил, что санкции задержали развитие программ и запуск спутников, привели к потерям доходов от коммерческих пусков, но Россия успешно справляется с этим. В свою очередь США не могут обойтись без России, так как российские корабли «Прогресс» корректируют орбиту Международной космической станции.

Ранее сообщалось, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает сотрудничать с Роскосмосом, несмотря на ограничительные меры из-за ситуации с Украиной. По словам представителя американского космического ведомства, новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области.