США вновь закупают в РФ новые ракетные двигатели

Российские ракетные двигатели РД-181М по-прежнему интересуют США, откуда пришла заявка на закупку новых моторов. Переговоры с американской компанией Orbital Sciences о поставках Вашингтону двигателей разрешили провести предприятию «Роскосмоса» «НПО Энергомаш», говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Такое предложение прежде озвучил «Роскосмос». Американцам жидкостный ракетный двигатель РД-181М требуется для ракеты-носителя «Антарес», которая доставляет грузы на Международную космическую станцию.

В документе отмечается, что контракт на поставки нового двигателя можно будет заключить при выполнении ряда условий. От американской стороны потребуются гарантии того, что ракеты «Антарес» с российскими двигателями не будут использоваться «для запуска полезных нагрузок военного назначения».

Ранее стало известно, что в середине апреля 2021 года НПО «Энергомаш» готовило к отправке в США шесть ракетных двигателей РД-180. Это была последняя партия по действующему контракту, сообщили в Роскосмосе. Представители американских компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС двигатели приняли.