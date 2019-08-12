https://static.news.ru/photo/21ae873a-bd16-11e9-948f-fa163e074e61_660.jpg Kilopower Фото: NASA Glenn/wikimedia.org

Ядерный реактор Kilopower для энергоснабжения баз на Луне и Марсе может быть готов к испытаниям в 2022 году. Об этом сообщил руководитель проекта в Министерстве энергетики США Патрик Макклюр.

Думаю, мы сможем осуществить это в течение трёх лет и подготовить его к летным испытаниям, — цитирует Макклюра портал Space.com .

Наземные испытания экспериментального реактора Kilopower прошли с ноября 2017 по март 2018 года. За это время он преобразовал 30% выделяемого тепла в электроэнергию.

Это было исключительно успешное испытание, — добавил Патрик Макклюр.

Источники энергии на основе плутония-238 применялись на автоматических станциях США Voyager-1 и Voyager-2, запущенных в 1977 году, а также на базе New Horizons и марсоходе Curiosity.

Как писал News.ru, ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн счёл необходимым проведение исследований, связанных с поиском жизни на Марсе. На её возможное наличие указывает присутствие на Красной планете воды и сложных органических соединений.