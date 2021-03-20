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Специалисты устранили неполадки, ставшие причиной переноса пуска «Союза»

21:51, 21 марта 2021
Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Специалисты устранили технические неполадки с наземным оборудованием, которые стали причиной переноса пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщили в компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока «Фрегат», из-за которой последовала команда на отмену пуска 20.03, сегодня установлена и устранена. Идём на пуск завтра, — говорится в сообщении компании в Twitter.

Изначально запуск «Союза» планировался на 20 марта в 09:07 мск, но за 38 минут до старта в Роскосмосе сообщили о переносе на 22 марта, при этом глава корпорации Дмитрий Рогозин пояснил, что должна быть проведена дополнительная проверка наземного оборудования.

Как сообщал NEWS.ru, руководитель компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов заявил, что съёмки фильма на Международной космической станции (МКС) профинансируют компания и Первый канал, бюджетные средства привлекаться не будут.

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