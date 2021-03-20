Специалисты устранили неполадки, ставшие причиной переноса пуска «Союза»

https://static.news.ru/photo/b2f05b30-8a7c-11eb-a169-96000091f725_660.jpg Фото: Roscosmos via globallookpress.com/Global Look Press

Специалисты устранили технические неполадки с наземным оборудованием, которые стали причиной переноса пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а». Об этом сообщили в компании «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»).

Проблема в наземном вспомогательном оборудовании разгонного блока «Фрегат», из-за которой последовала команда на отмену пуска 20.03, сегодня установлена и устранена. Идём на пуск завтра, — говорится в сообщении компании в Twitter.

The problem with Fregat GSE, which led to the launch cancellation on March 20, has been established and fixed today. There are no issues with LV, Fregat US, launch pad or payloads. Going for launch tomorrow. pic.twitter.com/nH7pAQqEEW — GK Launch Services (@gk_launch) March 21, 2021

Изначально запуск «Союза» планировался на 20 марта в 09:07 мск, но за 38 минут до старта в Роскосмосе сообщили о переносе на 22 марта, при этом глава корпорации Дмитрий Рогозин пояснил, что должна быть проведена дополнительная проверка наземного оборудования.

Как сообщал NEWS.ru, руководитель компании «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов заявил, что съёмки фильма на Международной космической станции (МКС) профинансируют компания и Первый канал, бюджетные средства привлекаться не будут.