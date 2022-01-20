SpaceX создаст для ВВС США технологию доставки грузов тяжёлыми ракетами

Компания Илона Маска SpaceX выиграла контракт Военно-воздушных сил США на разработку демонстратора технологии доставки военных грузов на дальние дистанции с помощью тяжёлых ракет. Сумма контракта — $102 млн, сообщает Space News со ссылкой на менеджера программы грузовых ракет Исследовательской лаборатории ВВС США Грега Спанджерса.

Контракт формализует партнёрство государства и промышленности, чтобы выяснить, чего конкретно можно достичь с помощью ракеты при использовании её как грузового транспорта: каковы её реальная вместимость, скорость и итоговая цена? — цитирует его издание.

Отмечается, что SpaceX спроектирует грузовые отсеки, приспособленные для быстрой загрузки и выгрузки и совместимые со стандартными армейскими контейнерами.

По мнению специалистов, речь в контракте идёт о системе тяжёлой ракеты Starship, которая сейчас находится на ранних стадиях испытаний. Её грузоподъёмность может составить 100 тонн.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что корабль Starship, который создаёт компания SpaceX Илона Маска для полётов на Луну и Марс, можно использовать в интересах Пентагона для межконтинентальной переброски спецназа.

Он также сообщил, что SpaceX «давно занимается» военными разработками, а компания является подрядчиком Пентагона. Рогозин добавил, что SpaceX «за счёт тех сумм, которые получает от Пентагона, компенсирует цену своей ракеты Falcon 9».