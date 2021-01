SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту группы из 143 спутников

https://static.news.ru/photo/b424da00-5d93-11eb-897d-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX via globallookpress.com/Global Look Press

Запуск самой большой группы спутников на орбиту перенесён на сутки. Американская тяжёлая ракета Falcon 9 должна была вывести на орбиту 143 спутника.

В рамках миссии Transporter-1 запуск ракеты, на борту которой находятся 133 коммерческих и государственных мини-спутника, а также 10 интернет-спутников Starlink компании SpaceX, теперь планируется осуществить в воскресенье с 40-го космического комплекса на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию — разработчика носителя SpaceX.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9, которая используется в четвёртый раз, должна будет после отделения совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You droneship, которая находится в 533 км от стартовой площадки в Атлантике.

Сеть Starlink, по замыслу, должна будет раздавать широкополосный Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду, включая и труднодоступные районы. И после её полноценного запуска доступ в Интернет станет бесплатным и будет ограждён от цензуры и фильтрования. Для этого компания SpaceX планирует запустить 42 тысячи спутников, которые выведут на орбиту в середине 2020-х годов.

Как сообщал NEWS.ru, SpaceX проводила тестовый полёт Starship для проверки систем старта и посадки космического корабля. Starship стартовал с полигона в районе Бока-Чика (штат Техас) в 17:45 по местному времени (01:45 мск). Как видно на кадрах трансляции, корабль успешно стартовал и набрал заданную высоту полёта за 5 минут. Затем аппарат начал спуск, а недалеко от поверхности Земли перешёл в вертикальное положение, чтобы совершить мягкую посадку. Однако в момент касания произошёл мощный взрыв, полностью уничтоживший прототип Starship.

Впоследствии глава компании SpaceX Илон Маск счёл испытания прототипа корабля Starship успешными.