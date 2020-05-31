Соловьёв посоветовал Рогозину не спешить с ответом на шутку Маска про батут

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Российский телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на обмен шутками между руководителем компании SpaceX Илоном Маском и главой корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Ранее Маск (спустя шесть лет) ответил на реплику Рогозина о том, что в случае введения санкций в отношении российской космической отрасли США могут отправлять астронавтов к МКС с помощью батута. После того как запуск космического корабля Crew Dragon прошёл успешно, глава SpaceX сказал, что «батут работает».

Соловьёв подчеркнул, что Маск ответил спустя много лет и посоветовал Роскосмосу тоже не торопиться.

Маск подколол Рогозина. Чем ответит Роскосмос? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить, — написал ведущий в своём Telegram-канале.

Глава Роскосмоса поздравил NASA и SpaceX с полётом Crew Dragon. Также Рогозин передал привет Илону Маску, заметив, что ему понравились шутки предпринимателя, сообщал NEWS.ru ранее. Илон Маск написал ответ на русском языке.