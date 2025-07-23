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23 июля 2025 в 11:21

Солнце прошло нижнюю точку векового цикла

Астроном Богачев предупредил о росте активности Солнца в ближайшем будущем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Солнце миновало нижнюю точку столетнего цикла в прошлом 11-летнем цикле, заявил в беседе с РИА Новости глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев. По словам астронома, новый цикл оказался сильнее предыдущего, по всей видимости, несколько ближайших циклов будут такими же.

По-видимому, нижнюю точку векового цикла мы прошли все-таки в предыдущем цикле, а сейчас растем вверх, и все ближайшие последующие циклы будут сильнее. Поэтому, если вы спрашиваете мой прогноз на ближайшие 20-30 лет, я считаю, что мы сейчас будем сильно расти и каждый цикл будет все более и более мощным. Но, опять же, природа славится непредсказуемостью, возможно, все будет наоборот, — заявил Богачев.

По его словам, Солнце прошло пик 11-летнего цикла, активность светила сильно падает, на нем происходит меньше вспышек по сравнению с прошлым годом. Формируется много корональных дыр, которые также соответствуют снижению солнечной активности.

Ранее в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что в ночь на среду, 23 июля, на Земле зафиксировали слабую магнитную бурю уровня G1. Ученые полагают, что в ближайшие два дня на Земле произойдут повторные бури.

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