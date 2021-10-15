Руководитель полётом рассказал о причине потери ориентации МКС

Разворот МКС при тестировании корабля «Союз МС-18» составил 57%, но это не страшно. Как следует из переговоров, которые транслирует NASA, об этом сообщил руководитель полётом российского сегмента Владимир Соловьёв, добавив, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уже наказал его за это.

В ходе переговоров с космонавтом Олегом Новицким Соловьёв заявил, что нужно было убедиться в исправности двигателей.

Олег, не бери в голову, ну подумаешь, развернули станцию на 57%, ничего страшного. Мне уже Дмитрий Олегович всыпал до этого, так что всё нормально, — цитирует его агентство.

Ранее сообщалось, что неполадки начались во время тестирования двигателей корабля «Союз», который должен доставить российский киноэкипаж — актрису Юлию Пересильд и режиссёра Клима Шипенко — с МКС на Землю. Космонавт Герой России Андрей Борисенко заявил, что «ничего критичного» для МКС в потере ориентации в пространстве нет, на программу полётов станции инцидент не повлияет.

Возвращение съёмочной группы запланировано на 17 октября. Предполагается, что oни приземлятся в 07:36 по столичному времени в 46 км юго-восточнее от города Жeзказган (Казахстан).