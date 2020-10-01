Россия создаёт новую военную систему контроля космического пространства

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Новейшая военная система контроля космического пространства будет создана в РФ в ближайшие годы, сообщил командующий 15-й армией Воздушно-космических сил (ВКС) особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский.

Генерал-лейтенант пояснил в интервью газете «Красная звезда», что комплексы будут развёрнуты в Алтайском крае, на Дальнем Востоке, в Бурятии и в Крыму.

В ближайшие годы на территории Российской Федерации будет развёрнута сеть специализированных комплексов радиотехнического контроля и оптико-электронных комплексов нового поколения... Основное их преимущество перед существующими средствами контроля космического пространства в том, что они построены на современной элементной базе и с применением самых современных технологий. Это позволяет во много раз увеличить их боевые возможности, — сказал он.

Вышинский подчеркнул, что когда новейшие комплексы будут введены в строй, космические войска ВКС смогут постоянно контролировать околоземное пространство по всем наклонениям и в максимальном диапазоне высот.

Система контроля космического пространства является составной частью воздушно-космической обороны страны, это информационная система, предназначенная для непрерывной оценки космической обстановки как в мирное, так и в военное время. Основными задачами, которые определены для Главного центра разведки космической обстановки, являются непрерывный анализ космической обстановки, ведение Главного каталога космических объектов, выявление возможного опасного сближения отечественных спутников с космическими объектами.

Как писал NEWS.ru ранее, США в будущем планируют отправлять в космос военнослужащих, чтобы разместить там вооружённый контингент, заявил глава американского командования Космических сил генерал-майор Джон Шоу.