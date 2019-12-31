https://static.news.ru/photo/18425ad2-2ca6-11ea-90e9-fa163e074e61_660.jpg Кайласавадиву Сиван Фото: Kashif Masood/Xinhua/Global Look Press

Четвёрка астронавтов из Индии пройдёт обучение в России в рамках подготовки к пилотируемой миссии «Гаганьян» — первой в истории азиатской страны. Занятия начнутся в середине января 2020 года, рассказал глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван во время пресс-конференции в Бангалоре.

Прочих деталей программы чиновник не раскрыл. Он также не уточнил, есть ли среди астронавтов женщины, передаёт портал «Хиндустан таймс». Подготовка к экспедиции может занять полтора-два года.

Как ранее писал NEWS.ru, Москва передаст Нью-Дели в лизинг на 10 лет атомную подводную лодку (АПЛ). Соответствующий контракт подписали представители РФ и Индии. Сумма контракта — $3 млрд. Эта сделка станет самой значительной после подписанного в 2018 году контракта на поставку российских систем противоракетной обороны С-400 на общую сумму $5,5 млрд.