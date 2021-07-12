Российским космонавтам потребуется переход в американский сегмент МКС

Операция по приведению топливной системы модуля «Наука» в безопасное состояние требует временного перехода российских космонавтов к соседям по Международной космической станции (МКС). Это следует из переговоров экипажа с Землёй, транслируемых NASA.

Согласно им, космонавт Олег Новицкий попросил специалиста подмосковного Центра управления полётами согласовать данный вопрос с американскими коллегами. Специалистам предстоит продуть топливные магистрали «Науки» гелием.

Модуль «Наука» пристыковался к МКС 29 июля, а через три часа на модуле самопроизвольно включились двигатели, и станция развернулась на 45 градусов.

Ранее стало известно, что расследование ситуации с модулем «Наука» при стыковке с МКС пройдёт под эгидой Роскосмоса. Об этом рассказал руководитель программы МКС в NASA Джоэл Монталбано. Он добавил, что к расследованию привлекут американских инженеров. При этом страны будут делиться информацией, как это и принято.