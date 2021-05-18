Российский космонавт рассказал об увиденном с орбиты необычном явлении

https://static.news.ru/photo/6d27acce-b82c-11eb-b3e1-96000091f725_660.jpg Фото: Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com/Global Look Press

Российский космонавт Андрей Борисенко заявил, что видел с борта МКС необычное свечение на Земле. Позже он узнал, что это было отражение Луны, сообщает РИА Новости.

Часто бывают явления, которые на первый взгляд кажутся не соответствующими современному пониманию физических принципов, но при приближении оказывается, что это просто необычное проявление широко известных всем физических принципов, которые мы знаем ещё со школы, — отметил космонавт.

Дважды летавший на орбиту Борисенко добавил, что увиденное им огромное световое пятно оказалось отражением Луны от земной поверхности. Увидеть его можно было только «в хорошую лунную ночь при очень чистой атмосфере».

Ранее стало известно, что американский зонд Voyager 1 зафиксировал за пределами Солнечной системы распространяющиеся в межзвёздном пространстве звуки, предположительно, издаваемые плазмой. Российский учёный отметил, что этот гул может свидетельствовать о явлениях, представляющих определённые риски для космонавтов на орбите.