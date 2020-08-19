Российский космонавт на МКС снял на видео неизвестные объекты в космосе

Российский космонавт Иван Вагнер, который в данный момент находится на борту Международной космической станции, снял на видео пять неопознанных объектов, летящих в космосе.
Ролик Вагнер опубликовал в своём Twitter. По его словам, он хотел снять полярное сияние над Антарктидой, однако позже заметил загадочные объекты.
На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга, — написал космонавт.
Он предположил, что это метеоры, спутники или что-то иное. Вагнер заявил, что информация об объектах уже доведена до руководства «Роскосмоса», а материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН, передаёт РИА Новости.
Space guests, or how I filmed the new time-lapse.
The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australiaâs longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU
Ранее NEWS.ru писал о том, что госкорпорация Роскосмос сообщила о скором запуске модуля «Наука», который уже 13 лет никак не могут отправить на орбиту. Отвечая на вопрос, зачем он теперь нужен, если ресурс МКС уже подходит к концу, в корпорации сравнили станцию с дедушкой, а новый модуль — с галстуком.