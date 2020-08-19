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Российский космонавт на МКС снял на видео неизвестные объекты в космосе

15:23, 19 августа 2020 95
Фото: Roscosmos/Global Look

Российский космонавт Иван Вагнер, который в данный момент находится на борту Международной космической станции, снял на видео пять неопознанных объектов, летящих в космосе. 

Ролик Вагнер опубликовал в своём Twitter. По его словам, он хотел снять полярное сияние над Антарктидой, однако позже заметил загадочные объекты.

На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга, — написал космонавт.

Он предположил, что это метеоры, спутники или что-то иное. Вагнер заявил, что информация об объектах уже доведена до руководства «Роскосмоса», а материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что госкорпорация Роскосмос сообщила о скором запуске модуля «Наука», который уже 13 лет никак не могут отправить на орбиту. Отвечая на вопрос, зачем он теперь нужен, если ресурс МКС уже подходит к концу, в корпорации сравнили станцию с дедушкой, а новый модуль — с галстуком.

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