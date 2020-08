Российский космонавт на МКС снял на видео неизвестные объекты в космосе

Ролик Вагнер опубликовал в своём Twitter. По его словам, он хотел снять полярное сияние над Антарктидой, однако позже заметил загадочные объекты.

Он предположил, что это метеоры, спутники или что-то иное. Вагнер заявил, что информация об объектах уже доведена до руководства «Роскосмоса», а материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН, передаёт РИА Новости.