Российский космонавт на МКС снял на видео неизвестные объекты в космосе

https://static.news.ru/photo/429cc976-e217-11ea-a26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look

Российский космонавт Иван Вагнер, который в данный момент находится на борту Международной космической станции, снял на видео пять неопознанных объектов, летящих в космосе.

Ролик Вагнер опубликовал в своём Twitter. По его словам, он хотел снять полярное сияние над Антарктидой, однако позже заметил загадочные объекты.

На 9-12 секундах появляются пять объектов, летящие параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга, — написал космонавт.

Он предположил, что это метеоры, спутники или что-то иное. Вагнер заявил, что информация об объектах уже доведена до руководства «Роскосмоса», а материалы переданы в ЦНИИмаш и Институт космических исследований РАН, передаёт РИА Новости.

Space guests, or how I filmed the new time-lapse.



The peak of aurora borealis when passing over the Antarctic in Australiaâs longitude, meaning in between them. However, in the video, you will see something else, not only the aurora. pic.twitter.com/Hdiej7IbLU — Ivan Vagner (@ivan_mks63) August 19, 2020

Ранее NEWS.ru писал о том, что госкорпорация Роскосмос сообщила о скором запуске модуля «Наука», который уже 13 лет никак не могут отправить на орбиту. Отвечая на вопрос, зачем он теперь нужен, если ресурс МКС уже подходит к концу, в корпорации сравнили станцию с дедушкой, а новый модуль — с галстуком.