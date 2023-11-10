Российский корабль увел МКС от столкновения с космическим мусором

Фото: Roscosmos/via Global Look Press

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-24» провел маневр уклонения Международной космической станции от возможного столкновения с космическим мусором, сообщили в Роскосмосе. Это был 38-й маневр уклонения МКС, из которых 24 были проведены с помощью двигателей кораблей «Прогрессов», уточнили в госкорпорации.

Двигатели грузового корабля были включены в 18:07 мск. Они проработали 316,5 секунд и выдали импульс величиной 0,5 м/с. В результате, по предварительным данным, высота орбиты МКС увеличена на 900 метров, — сказано в публикации.

Отмечается, что за все время полета МКС было проведено 350 коррекций высоты ее орбиты. Как пояснили в Роскосмосе, из них 196 были проведены с помощью «Прогрессов».

На борту МКС в настоящий момент находятся космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, а также астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что МКС уже превысила все приемлемые сроки существования и вскоре подойдет к финишу использования. По его словам, у 80% оборудования РФ на космической станции истекли гарантийные сроки.

По словам Борисова, срок службы МКС закончится к 2030 году. Кроме того, чтобы у России не было перерыва в полетах, нужно начать полномасштабные работы по созданию Российской орбитальной станции (РОС) не позднее 2024 года, подчеркнул глава госкорпорации.