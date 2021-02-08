Российский корабль «Прогресс» отстыковался от МКС

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Грузовой корабль «Прогресс МС-15» спустя семь месяцев отстыковался от Международной космической станции (МКС) и менее чем через три часа уйдёт с орбиты.

Аппарат отчалил от модуля «Пирс» российского сегмента МКС. Трансляция идёт на сайте Роскосмоса.

Для сведения «Прогресса МС-15» с орбиты в 11:30 мск 9 февраля его двигатель включится на торможение. В земную атмосферу корабль должен войти в 12:04 мск. Там корабль разрушится, а его несгораемые элементы упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Заменить летящий к Земле корабль должен «Прогресс МС-16». Его запуск с космодрома Байконур ракетой-носителем «Союз-2.1а» намечен на 15 февраля. Новый корабль доставит на МКС, в том числе запас азота для компенсации утечки воздуха из российского модуля «Звезда», набор накладок для временной герметизации трещин на станции и мощный микроскоп для поиска других возможных мест утечки воздуха.

Ранее NEWS.ru сообщал, что индонезийский телекоммуникационный спутник Telkom-3, который девять лет назад был выведен на орбиту российской ракетой-носителем «Протон-М», упал на землю. Как сообщили Военно-воздушные силы США, спутник весом в две тонны разрушился, войдя в земную атмосферу. Telkom-3 сошёл с орбиты и упал 5 февраля около 03:00 по московскому времени.