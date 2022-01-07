Обнаружен астероид, который в 2095 году сблизится с Землёй

Учёные из Института прикладной математики РАН сообщили об обнаружении астероида с массой в 18 тыс. тонн, который должен будет сблизиться с нашей планетой 5 апреля 2095 года, сообщили в Роскосмосе.

По данным учёных, уточнённая звёздная величина астероида составляет 25,8, что соответствует диаметру астероида около 24 метров и массе порядка 18 тысяч тонн. В данный момент вероятность столкновения с Землёй составляет 0,02%. Астероид получил название UL17, — сообщили учёные.

Комета C/2021 A1 (Леонард) в понедельник, 3 января, пролетела около Солнца на минимальном расстоянии — 92 миллиона километров, после чего покинула границы Солнечной системы. За движением небесного тела можно было наблюдать через бинокли и телескопы.

Ранее сотрудник Астрокосмического центра Физического института Академии наук Вячеслав Авдеев рассказал, что астероиды диаметром 40–50 метров в случае падения на Землю могут привести к жертвам и разрушениям.