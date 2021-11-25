Российские космонавты начали готовиться к полёту на Crew Dragon

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв заявил, что российские космонавты пока не знакомятся с кораблём Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX, но проходят подготовку по некоторым операциям с ним. Об этом сообщает ТАСС.

Пока с самим кораблём — нет, с операциями совместно с Crew Dragon они знакомятся, потому что это общая задача. Нужно знакомство и тренировка со всеми индивидуальными средствами защиты, ну и самое главное — подготовка по аварийным процедурам: что делать, если что-то пошло не так, — поделился Крикалёв.

Он добавил, что это необходимо для повышения надёжности системы в случае внештатных ситуаций, когда космонавты и астронавты разбираются в технике.

Ранее стало известно, что вероятность столкновения МКС с обломками космического мусора крайне невелика на такой высоте, а значит, большой опасности для станции нет. Об этом рассказал специалист по проблеме космического мусора Андрей Назаренко, комментируя обвинение Госдепа США в проведении Россией испытаний противоспутникового оружия, в результате которых образовались 1,5 тысячи обломков космического мусора.