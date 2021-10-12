Российские актёры на МКС поужинали в американском модуле

Космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, поужинали с экипажем американского модуля МКС. Об этом написал в Twitter командир станции француз Тома Песке. Члены российского киноэкипажа пробудут на МКС до 17 октября.

Ужин со всеми. Включая прилетевших к нам Антона, Клима и Юлию. Великолепно услышать новые рассказы спустя пять месяцев, — отметил Песке.

Diner with everybody. Including our new arrival, @Anton_Astrey , Klim and Yulia, great to hear new stories after 5 months #MissionAlpha pic.twitter.com/WU5mwGhH4A — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 12, 2021

Киногруппа находится на МКС в рамках съёмки фильма под рабочим названием «Вызов». Согласно договорённости между NASA и Роскосмосом, часть картины снимается в обзорном модуле Cupola американской части станции.

Корабль с киноэкипажем «Союз МС-19» стартовал с Байконура 5 октября. Съёмки на МКС будут проходить 12 дней. На Землю Шипенко и Пересильд вернутся 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.