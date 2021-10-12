Российские актёры на МКС поужинали в американском модуле
Анна Акимова
Анна Акимова
09:52, 13 октября 2021
Фото: gctc.ru
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Космонавт Антон Шкаплеров, режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, поужинали с экипажем американского модуля МКС. Об этом написал в Twitter командир станции француз Тома Песке. Члены российского киноэкипажа пробудут на МКС до 17 октября.
Ужин со всеми. Включая прилетевших к нам Антона, Клима и Юлию. Великолепно услышать новые рассказы спустя пять месяцев, — отметил Песке.
Киногруппа находится на МКС в рамках съёмки фильма под рабочим названием «Вызов». Согласно договорённости между NASA и Роскосмосом, часть картины снимается в обзорном модуле Cupola американской части станции.
Корабль с киноэкипажем «Союз МС-19» стартовал с Байконура 5 октября. Съёмки на МКС будут проходить 12 дней. На Землю Шипенко и Пересильд вернутся 17 октября на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.