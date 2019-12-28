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Госкорпорация «Роскосмос» заключила контракты на запуск восьми пилотируемых кораблей «Союз-МС» и 13 грузовиков «Прогресс-МС» на Международную космическую станцию (МКС) в 2021-2025 годах.

Из договора следует, что в данный период ракетно-космическая корпорация «Энергия» должна изготовить корабли и грузовики и принять участие в их запусках и посадках.

На оба контракта будет выделено 58,6 миллиарда рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс и космос, сообщил, что единственным успехом космической отрасли в этом году можно назвать отсутствие аварийных ситуаций.