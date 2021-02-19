Роскосмос запланировал на 2021 год 29 пусков ракет

https://static.news.ru/photo/24010298-7353-11eb-9936-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Россия в текущем году произведёт 29 пусков космических ракет. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил президенту страны Владимиру Путину во время рабочей встречи.

29 [пусков] планируем только ракет космического назначения, — приводит слова Рогозина пресс-служба Кремля.

Он пояснил, что в этот перечень попали также запуски, перенесённые с 2020 года.

У нас запланированы очень важные пуски, как, скажем, впервые за 45 лет мы возобновляем исследование Луны. В октябре с Восточного улетит «Луна-25», первый посадочный аппарат. А дальше, как Вы знаете, мы пойдем, наращивая исследование Луны автоматами, а потом пилотируемая программа, — добавил Рогозин.

При этом глава Роскосмоса отметил, что последние два года прошли без единой серьёзной аварии при космических запусках. По словам Рогозина, в последний раз такая статистика наблюдалась в 1993 году.

15 февраля в России был успешно произведён первый космический запуск в 2021 году. Ракета-носитель «Союз-2.1а» отправил на орбиту Земли грузовой корабль «Прогресс МС-16», который два дня спустя пристыковался в МКС, доставив на Международную космическую станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также материалы для устранения проблем с разгерметизацией, сообщал NEWS.ru.