https://static.news.ru/photo/1a077080-3c34-11ea-a971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Госкорпорация собирается выяснить, завышена ли стоимость первого этапа строительства космодрома Восточный. Как указано в материалах Роскосмоса, опубликованных на сайте госзакупок, проверка обойдётся в 255 млн руб.

Обследовать недостроенные на космодроме объекты и проверить стоимость строительных работ решил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Ещё в декабре он говорил, что на Восточном есть объекты первой очереди, которые разрушатся, если ими не займутся.

На данный момент на космодроме не готова часть системы обеспечения пусков ракеты-носителя «Союз-2», жильё в Циолковском для сотрудников достроено только на 72%, комплекс хранения компонентов ракетного топлива — на 28%. Всего таких недостроев порядка девяти.

В материалах Роскосмоса указано, что проверка должна пройти до июля 2020 года. Контракт на 254,8 млн руб. получит подведомственное госкорпорации предприятие «Ипромашпром». Именно оно проведёт независимую экспертизу всех проектов первой очереди Восточного. Деньги на проверку завышения стоимости объектов Роскосмос выделит из собственного бюджета.

Как писал NEWS.ru, после того как на Восточном вскрылись факты хищения, контроль над строительством космодрома теперь осуществляется с помощью спутников. Об этом заявил генпрокурор Юрий Чайка.