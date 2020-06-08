Роскосмос создаст четыре профильных холдинга

Российская космическая госкорпорация в скором времени займётся реализацией планов по организации холдингов по ракетостроению, спутникостроению, наземной космической инфраструктуре и науке. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Важно уже в ближайшее время приступить к практической реализации наших планов по созданию профильных холдингов. Их будет четыре — по ракетостроению, по спутникостроению, по наземной космической инфраструктуре и по науке, — отметил Рогозин.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что возобновление программы «Рокот» по созданию конверсионных лёгких ракет отнимет заказы и затормозит лётные испытания ракеты «Ангара-1.2». Ранее стало известно, что Центр Хруничева возобновляет программу «Рокот» на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», писал NEWS.ru.
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