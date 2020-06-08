Роскосмос создаст четыре профильных холдинга

https://static.news.ru/photo/d82d6b26-a9aa-11ea-b3b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российская космическая госкорпорация в скором времени займётся реализацией планов по организации холдингов по ракетостроению, спутникостроению, наземной космической инфраструктуре и науке. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

В своей колонке в журнале Forbe s он отметил необходимость этого процесса.

Важно уже в ближайшее время приступить к практической реализации наших планов по созданию профильных холдингов. Их будет четыре — по ракетостроению, по спутникостроению, по наземной космической инфраструктуре и по науке, — отметил Рогозин.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что возобновление программы «Рокот» по созданию конверсионных лёгких ракет отнимет заказы и затормозит лётные испытания ракеты «Ангара-1.2». Ранее стало известно, что Центр Хруничева возобновляет программу «Рокот» на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет», писал NEWS.ru.