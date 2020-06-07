Возобновление программы «Рокот» может негативно сказаться на «Ангаре»

https://static.news.ru/photo/d2ea7218-a977-11ea-a110-fa163e074e61_660.jpg Фото: khrunichev.ru

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что возобновление программы «Рокот» по созданию конверсионных лёгких ракет отнимет заказы и затормозит лётные испытания ракеты «Ангара-1.2». Ранее стало известно, что Центр Хруничева возобновляет программу «Рокот» на базе баллистических ракет РС-18Б «Стилет».

С общегосударственной точки зрения непонятно, зачем нужна новая лёгкая ракета при наличии «Союза-2.1в» и лёгкой «Ангары». На Западе этим частники занимаются и берут все риски на себя, — заявил РИА Новости Моисеев.

По его словам, «Рокот» — ядовитая ракета, в качестве топлива в ней используется гептил. К тому же, на «Ангару» же затрачено много средств, разработки ведутся 20 лет, но её постоянно «отодвигают в сторону».

Как писал NEWS.ru, Центр Хруничева, который входит в Роскосмос, возобновит производство лёгких конверсионных ракет «Рокот». На них установят российскую систему управления. До 2014 года аппаратура поставлялась с харьковского предприятия «Хартрон». Новый «Рокот» будет создан на базе снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет». Соглашение на возобновление производства ракет с новым названием «Рокот-М» подписали Центр Хруничева и Минобороны. Ракеты «Рокот» за 35 стартов успели запустить на орбиту 75 космических аппаратов различного назначения. Последний раз это произошло в декабре 2019 года для отправки в космос спутников связи «Гонец-М».