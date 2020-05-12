Роскосмос считает, что Земля может получать сигналы внеземных цивилизаций

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что на Землю могут поступать сигналы внеземных цивилизаций, однако человечество не понимает их принцип.
Об этом он
Вполне возможно, что через Землю проходят какие-то сигналы, основанные на неклассических принципах, непонятных нам на сегодняшний день, — заявил Блошенко.
Он отметил, что на наличие благоприятных мест для появления жизни указывает открытие планет у других звездных систем. По его словам, учёные располагают данными о существовании около четырёх тысяч экзопланет.
Однако только в видимой нами части Вселенной расположено более двух триллионов галактик, в каждой из которых могут находиться триллионы планет. И вероятность, что на какой-то из них присутствует жизнь, подобная нашей, достаточно велика, — сказал он.
Ранее NEWS.ru писал о том, что принимая во внимание постоянно растущую температуру Солнца, Роскосмос уверен, что Марс — наиболее подходящая для будущей колонизации планета.
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