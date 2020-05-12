Роскосмос считает, что Земля может получать сигналы внеземных цивилизаций

https://static.news.ru/photo/ba7f6d7e-c871-11e9-b0b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Ralf Decker /Global Look Press

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко заявил, что на Землю могут поступать сигналы внеземных цивилизаций, однако человечество не понимает их принцип.

Об этом он сказал в интервью ТАСС. По его словам, нельзя быть уверенным в том, что Вселенная «молчит».

Вполне возможно, что через Землю проходят какие-то сигналы, основанные на неклассических принципах, непонятных нам на сегодняшний день, — заявил Блошенко.

Он отметил, что на наличие благоприятных мест для появления жизни указывает открытие планет у других звездных систем. По его словам, учёные располагают данными о существовании около четырёх тысяч экзопланет.

Однако только в видимой нами части Вселенной расположено более двух триллионов галактик, в каждой из которых могут находиться триллионы планет. И вероятность, что на какой-то из них присутствует жизнь, подобная нашей, достаточно велика, — сказал он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что принимая во внимание постоянно растущую температуру Солнца, Роскосмос уверен, что Марс — наиболее подходящая для будущей колонизации планета.