Роскосмос поздравил NASA с успешной посадкой марсохода на Марс

https://static.news.ru/photo/52865b9a-728b-11eb-aeb1-96000091f725_660.jpg Фото: nasa.gov

Представитель Роскосмоса от лица руководства госкорпорации поздравил Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной доставкой марсохода Perseverance («Настойчивость») на поверхность Марса.

От лица руководства Роскосмоса поздравляю команду NASA, а также Лаборатории реактивного движения NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс! Желаю всем вам удачи и в полной мере выполнить программу научных исследований! — приводит Роскосмос слова заместителя гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева в Twitter.

Perseverance успешно совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. После чего сотрудники американского космического агентства тут же поделились первыми кадрами, которые удалось снять аппарату.

Процесс посадки занял семь минут, за это время планетоход должен был затормозить с 19 тысяч км/ч. После входа в атмосферу был раскрыт его парашют, отделён кожух модуля, предназначенный для защиты от высокой температуры. На последнем этапе посадки заработали тормозные двигатели посадочного модуля, с которого марсоход спустился на поверхность планеты на тросах.

Ранее NEWS.ru писал, что NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance поздравил президент США Джо Байден.