Роскосмос поставит Минобороны четыре ракеты «Ангара»

https://static.news.ru/photo/b338b7e8-a52d-11ea-ba17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Минобороны РФ и предприятие Роскосмоса Центр Хруничева заключили соглашение на серийное производство ракеты-носителя «Ангара». Согласно первому контракту, военное ведомство получит четыре носителя.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Собеседник агентства из ракетно-космической отрасли добавил, что заказаны тяжёлые ракеты модификации «Ангара-А5».

На 2020 год запланирован второй испытательный пуск носителя. Первый состоялся в декабре 2014 года с Плесецка. Тогда «Ангара-А5» вывела на геостационарную орбиту макет спутника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах ведомства на осень 2020 года. По его словам, в этот период могут продолжиться испытания ракеты «Ангара». Она будет передана на полигон, на лётные испытания. Мы возобновляем в этом году испытания уже доведённой до ума ракеты, отметил Рогозин.