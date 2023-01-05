Роскосмос подписал меморандумы о сотрудничестве с иранскими компаниями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роскосмос подписал меморандумы о сотрудничестве в сфере пусковых услуг с двумя иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid, сообщили на сайте корпорации. Подписание документов состоялось в рамках международных мероприятий и конференций, организацией которых в том числе занимался Роскосмос.

В результате организованных при участии Роскосмоса и предприятий ракетно-космической промышленности международных мероприятиях, конференциях и выставках были подписаны <...> меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid, — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее руководитель Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что руководство госкорпорации направило в правительство документы, необходимые для продолжения работы российского сегмента Международной космической станции (МКС) по меньшей мере до 2028 года. Он уточнил, что компания предложила продлить работу отечественных модулей и оборудования. По словам Крикалева, на текущий момент соглашение продлено до 2024 года.

Летом глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что принято решение уйти с МКС после 2024 года. Он добавил, что в рамках международного сотрудничества на МКС все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены.