https://static.news.ru/photo/3ad0bad0-e38b-11e9-bf23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Программу «Эфир» в новом варианте рассмотрят на научно-техническом совете (НТС) Роскосмоса после доработки. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Проект разработан «Российскими космическими системами» (РКС) и реализуется с 2015 года, передаёт ТАСС .

Внебюджетное финансирование в объёме около 500 млрд руб. на реализацию проекта АО «РКС» до настоящего времени не было организовано. Проект в перспективе будет рассмотрен на НТС госкорпорации «Роскосмос» после его доработки, — сказали в пресс-службе.

При этом в Роскосмосе уточнили, что госкорпорация реализует программу «Сфера», которая выросла из проекта «Эфир». Её цель — создание системы для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет со значительно меньшими объёмами капитальных затрат.

«Сфера» будет реализована в период до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования.

Сейчас концепция программы находится на финальной стадии согласования с министерствами и ведомствами, после чего будет представлена в правительство РФ, — отметили в Роскосмосе.

При этом в Минкомсвязи поддержали исключение проекта спутниковой системы связи «Эфир» из национального проекта «Цифровая экономика». По словам пресс-секретаря министерства Евгения Новикова, это связано не только с проблемами финансирования.

При этом правительство планирует выделить на реализацию госпрограммы «Космическая деятельность России» с 2020 по 2022 год более 600 млрд рублей, писал News.ru.