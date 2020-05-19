Роскосмос начал разработку новой системы спутниковой связи

Российские специалисты приступили к разработке новой спутниковой системы связи на основе уже действующей группировки спутников «Гонец».
Об этом заявил гендиректор входящего в госкорпорацию «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков,
О новой системе связи глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упоминал ещё в июне 2019 года. Он отметил, что проект носит условное название «Гонец-2» и будет ориентирован на предоставление услуг Интернета.
Как писал NEWS.ru, в Роскосмосе задумались об исследовании и освоении ресурсов Луны. 15 мая Рогозин провёл совещание по этому вопросу.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен