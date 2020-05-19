Роскосмос начал разработку новой системы спутниковой связи

https://static.news.ru/photo/a47967a2-99de-11ea-8f3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: gonets.ru

Российские специалисты приступили к разработке новой спутниковой системы связи на основе уже действующей группировки спутников «Гонец».

Об этом заявил гендиректор входящего в госкорпорацию «Роскосмос» АО «Спутниковая система «Гонец» Павел Черенков, передаёт РИА Новости. Он отметил, что в новой системе будет «гораздо больше» спутников, для чего на орбиту сразу выведут крупную спутниковую группировку с последующим постепенным пополнением. На первом этапе в космос будут отправлять по семь аппаратов за один пуск, затем по два-три спутника. Пуски будут осуществляться с космодрома Восточный.

О новой системе связи глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин упоминал ещё в июне 2019 года. Он отметил, что проект носит условное название «Гонец-2» и будет ориентирован на предоставление услуг Интернета.

Как писал NEWS.ru, в Роскосмосе задумались об исследовании и освоении ресурсов Луны. 15 мая Рогозин провёл совещание по этому вопросу.