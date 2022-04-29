Рогозин рассказал про возможный выход России из проекта МКС

Фото Roscosmos/via Globallookpress.com

Генеральный директор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия примет решение о будущем Международной космической станции (МКС) в зависимости от ситуации в стране и вокруг неё. Он добавил, что никто не торопится с уходом из проекта МКС. Глава Роскосмоса отметил, что Москва предупредит партнёров по проекту о предстоящем уходе за год, пишет ТАСС.

Пока мы не будем торопиться объявлять нашу позицию и продолжим работу в рамках установленного правительством срока — до 2024 года, — поделился Рогозин.

Он напомнил, что предложения по сотрудничеству с зарубежными партнёрами по МКС после 2024 года были направлены президенту РФ Владимиру Путину и правительству страны.

Астронавт NASA Томас Маршбёрн ранее заявил, что российские космонавты и американские астронавты на борту Международной космической станции (МКС) дружат и полагаются друг на друга несмотря на сложные отношения между двумя странами. Он отметил, что проход между российским и американским модулями всегда открыт, а свободное время космонавты и астронавты зачастую проводят вместе.