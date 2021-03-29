Рогозин рассказал о целях второй миссии России на Венеру

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Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Контракт на начало работ по первому проекту «Венера-Д» уже подписан.

За ней последует ещё одна работа по Венере, мне представляется она крайне интересной, потому что она будет связана с забором грунта с Венеры и возвращения на Землю, — объяснил глава Роскосмоса во время пленарного заседания «Королёвских чтений».

Ранее Рогозин анонсировал возобновление лунной программы в 2021 году, а также около десяти запусков спутников связи OneWeb на ракетах «Союз» и запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука». Глава Роскосмоса добавил, что в планах федеральные и коммерческие пуски по пилотируемой программе.

В 2022 году ожидается запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс», должно быть завершено строительство Национального космического центра, в котором будет работать 20 тысяч инженеров. В 2023 году стартуют лётные испытания «Ангары» со стартовой площадки космодрома Восточный, пуск нового пилотируемого корабля «Орёл», а также ракеты-носителя «Союз-5».

Как писал NEWS.ru, Рогозин объяснил покупку американцами места на «Союзе» низкой надёжностью пилотируемых кораблей из США. Полученные от контракта средства будут вложены в новые разработки.