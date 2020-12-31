Рогозин поздравил космонавтов с Новым годом

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил экипаж Международной космической станции (МКС) с Новым годом по видеосвязи.

Также он заявил, что «Роскосмос» создаст специальную дирекцию, которая займётся подготовкой к лунным миссиям, заявил глава организации Дмитрий Рогозин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что только 17 космических пусков осуществила Россия в 2020 году. Такого малого количества стартов прежде не было в современной истории страны. США осуществили 44 пуска, а Китай — 39, российский показатель оказался только третьим. Причём так мало пусков бывало лишь на заре космонавтики, с 1957 по 1961 год.