https://static.news.ru/photo/ff50d762-c344-11e9-8c11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин намерен отправить роботов на высочайшую точку Европы — Эльбрус.

По его словам, это необходимо для того, чтобы испытать робототехнические комплексы, предназначенные для работы на поверхностях Луны и Марса. Он отметил, что горы Кавказа отлично для этого подойдут.

Наши инженеры думают вот еще о чем, когда мы сейчас рассказывали о работе марсоходов, луноходов, там же поверхность не асфальт, — рассказал глава Роскосмоса.

По его словам, восхождение покажет, как робототехнический комплекс «будет подниматься под углами, как будет воздействовать атмосфера», информирует РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что российские космонавты могут получить новый центр подготовки — на Северном Кавказе. Планы госкорпорации озвучил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на встрече с участниками Северо-Кавказского молодёжного форума «Машук» в Ставропольском крае.