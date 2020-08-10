Рогозин объяснил, почему американцы не вернулись на Луну

https://static.news.ru/photo/db4ef670-db0b-11ea-939a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал почему американцы в 60-х годах сумели осуществить несколько миссий на Луну, а сейчас на супервысоком технологическом уровне не могут это повторить.

По словам Рогозина, это вопрос «наличия компетенций», «их забывчивость в отношении этих компетенций и возможность их восстановить». Он добавил, что и в России были утеряны многие компетенции, поэтому в 2021 году страна возобновит лунную программу.

Глава госкорпорации также отметил, что около 70% россиян и 54% американцев не верят, что астронавты NASA были на Луне, потому что США до сих пор не испытали новую сверхтяжёлую ракету SLS.

Об этом Дмитрий Рогозин рассказал в программе Юрия Костина «Личные связи», выходящей на видеохостинге YouTube и на телеканале «Мир».

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию «Луна-25», которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли.

Ранее Рогозин сообщил, что выделение финансирования на создание комплекса для высадки космонавтов на Луну ещё не подтверждено. В настоящее время ведутся только дискуссии с Министерством финансов РФ по этому поводу. Кроме того, не решён вопрос о включении разработки посадочного модуля в космическую программу России до 2030 года. Он подчеркнул, что госкорпорация будет защищать проект лунного посадочного модуля, иначе лунную программу РФ нельзя считать полноценной. По его словам, последнее слово в этом вопросе будет за российским президентом.

Глава Роскосмоса напомнил, что сейчас разрабатывается сверхтяжёлая ракета, создаётся космический корабль «Орёл» для полёта на Луну, однако работы по взлётно-посадочному комплексу для высадки туда космонавтов не ведутся. Ранее планировалось, что первый российский космонавт высадится на естественном спутнике Земли в 2030 году, писал NEWS.ru.