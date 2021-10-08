Рогозин обеспокоился антироссийским контентом из-за спутников Starlink

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что спутники компании Илона Маска SpaceX Starlink в будущем могут использоваться в военных целях, в том числе для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью. Об этом он сообщил в эфире Первого канала. По его словам, спутники будут способны раздавать Интернет с «контентом сугубо политическим и, скорее всего, антироссийским».

Все говорят, что это потрясающе, это частный инвестор. Слушайте, не надо рассказывать сказки! В этом году они получили около $900 млн, вся субсидия — $20 млрд — на ближайший период. Такого рода космические аппараты раздают Интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, их «перепрошивкой» полётного задания уже в самом полёте, — сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса убеждён, что раздаваемый спутниками Интернет будет включать политический контент и, «скорее всего, антироссийский», для ликвидации возможности Москвы защищать собственную сеть. Он напомнил, что всего выведено 1,8 тысячи космических аппаратов Starlink.

Мы, конечно, тоже стоять не будем на месте. У нас есть программа «Сфера», в этом году мы её представили президенту и будем выводить сотни своих аппаратов, чтобы обеспечить для себя защиту собственного суверенитета в этой информационной среде, — заключил Рогозин.

Первую группу спутников глобального сетевого проекта Starlink запустили в мае 2019 года. В рамках этой инициативы предполагается предоставление услуг связи для жителей слабонаселённых территорий с низким уровнем покрытия сетевой инфраструктурой. В феврале инициатор проекта Илон Маск пообещал до конца 2021 года увеличить вдвое скорость Интернета Starlink.

Ранее стало известно, что скорость передачи данных при подключении к спутниковому Интернету проекта Starlink достигла рекордного значения — 560 мегабит в секунду. Замеры с помощью общедоступных сервисов провёл пользователь из Германии.