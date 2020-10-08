Рогозин назвал Маска «почти родственником»

https://static.news.ru/photo/1f504aaa-0932-11eb-bca4-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошутил, что имя Илона Маска в его работе встречается так часто, что американский предприниматель стал ему почти как родственник. Кем именно он считает основателя SpaceX, племянником или младшим братом, глава Роскосмоса уточнять не стал.

Он мне уже будто родственник, — заявил Рогозин в интервью спецпроекту ТАСС.

При этом глава госкорпорации также назвал Маска «молодцом» со стороны «смелости инженерных решений и их публичного треска». Однако отметил, что экономика компании американского бизнесмена не является безупречной.

Рогозин, говоря о космических технологиях, применяемых Маском, указал, что повторное использование ступеней не столь эффективно в ракетах, которые работают с кислород-керосиновыми двигателями.

Такая технология хороша с двигателями на метане, сжиженном природном газе, позволяющем не перебирать двигатели после каждого полёта, а сразу ставить на следующий блок и запускать, — подчеркнул глава Роскосмоса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Рогозин заявил о возможности возбуждения новых уголовных дел по итогам внутреннего аудита в Роскосмосе. По его словам, госкорпорация работает над созданием боевой ракетной техники и производит матчасть стратегического ядерного потенциала России, и поэтому воры фактически наносят урон обороноспособности страны, что является изменой и предательством.