Рогозин: Crew Dragon обошёлся бюджету США втрое дороже, чем «Орёл» для РФ

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что основатель компании SpaceX американский миллиардер Илон Маск потратил на строительство пилотируемого корабля Crew Dragon в три раза больше средств, чем РКК «Энергия» — на создание российского корабля «Орёл». При этом Рогозин утверждает, что деньги на Crew Dragon были выделены из бюджета США.

Вопреки расхожему мнению глава SpaceX строил корабли не на свои кровные, а за счёт средств американских налогоплательщиков. Причём этих бюджетных денег Илону Маску выделено примерно в три раза больше суммы контракта Роскосмоса с корпорацией «Энергия» на разработку намного более сложного российского лунного корабля «Орёл», — написал в журнале Forbes Рогозин.

Глава Роскосмоса также сообщил, что компания SpaceX бесплатно получила построенный государством космодром, «оплаченный NASA научно-технический задел» и лучших инженеров. Рогозин привёл в пример «построенный в амурской тайге» космодром Восточный, заявив, что он стоит в два с половиной раза дешевле Crew Dragon.

30 мая Илон Маск испортил настроение не нам, а своим соотечественникам из компании Boeing, опередив их с началом лётных испытаний. Это их война, а не наша, — резюмировал глава Роскосмоса.

Как писал NEWS.ru, российская сторона рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с США в космосе, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после того как поздравил NASA и SpaceX с успешным полётом Crew Dragon. Он также добавил, что передаёт искренний привет команде SpaceX и Илону Маску, заметив, что ему понравились его шутки. Ранее на пресс-конференции перед полётом корабля Crew Dragon Илон Маск пошутил, что «батут работает». Таким образом он припомнил твит Рогозина шестилетней давности. Тогда тот, ещё будучи вице-премьером, прокомментировал возможные санкции со стороны США в отношении российской ракетно-космической отрасли, написав: «...предлагаю США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута».