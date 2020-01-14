https://static.news.ru/photo/0a538d30-3762-11ea-b5e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: КЦ

Робот-пилот перспективного корабля «Орёл», создаваемый по проекту «Испытатель», преимущественно будет работать в автономном режиме.

По данным НПО «Андроидная техника», «Испытателем», как и роботом «Фёдором», можно будет управлять в копирующем режиме, когда машина повторяет движения оператора.

Также разработчики предусмотрели супервизорный режим, когда корректируется работа робота, действующего по заданной программе.

«Испытателя» полностью интегрируют с системами электропитания и связи «Орла», передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что российские разработчики придумали, как обезопасить космонавтов во время миссии на Луне. Для них создадут специальные колпаки. Сам полёт должен осуществиться на корабле «Орёл» (ранее назывался «Федерация»), создание которого ведётся уже десять лет.