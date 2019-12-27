https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российские разработчики придумали, как обезопасить космонавтов во время миссии на Луне. Для них создадут специальные колпаки. Сам полёт должен осуществиться на корабле «Орел» (ранее назывался «Федерация»), создание которого ведётся уже десять лет.

Мы придумали локальную защиту, которая будет оберегать определенное место на теле космонавта. Как кто-то в шутку сказал: «Свинцовые трусы». Но если говорить серьезно, то «Орёл» будет летать вне магнитосферы Земли, где больше воздействие галактических космических лучей, поэтому космонавтам нужно защищать самый критический орган — это мозг, — заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Шуршаков.

В связи с этим, по его словам, предполагается сделать колпак или шапочку, которая будет надеваться на голову во время солнечных вспышек.

Роскосмос планирует в несколько этапов реализовать программу освоения Луны к 2040 году. Во время первого из них будет проведена обкатка технологий на Международной космической станции. На лунную орбиту выведут базовый модуль новой станции, а на спутник Земли отправят автоматические аппараты «Луна-25», «Луна-26» и «Луна-27».

Следующий этап предполагает высадку космонавтов на Луне, а завершающий — строительство на ней посещаемой базы, доставку оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов, а также астрофизической обсерватории.

Ранее NEWS.ru писал, что в России разработают роботов, которые будут помогать космонавтам на Луне. Их прототипы предполагается тестировать во время отправки на естественный спутник Земли автоматических станций.