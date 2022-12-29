Раскрыта причина, по которой России необходима своя орбитальная станция Историк Железняков: опыт СССР показал, что РФ нуждается в собственной орбитальной станции

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Советская космонавтика показала широту возможностей орбитальных станций и накопила значительный опыт в данной области, именно поэтому в России логичной и перспективной является разработка собственной космической станции, которая и происходит сейчас. Об этом РИА Новости рассказал историк космонавтики Александр Железняков.

Он отметил, что СССР на заре космической эры человечества был мировым лидером в области освоения космоса. Страна вывела на орбиту Земли первый искусственный спутник, в космос полетел первый человек, позже — первая женщина, также советские космонавты произвели первый выход в открытый космос. В СССР получили первые фотографии обратной стороны Луны и осуществили первую посадку на другую планету — Венеру.

Позднее американская космическая программа шагнула далеко вперед и СССР потерял пальму первенства, но в результате сосредоточился на создании орбитальных станций. Опыт в данном направлении позволил создать в середине 1980-х годов первую многомодульную станцию «Мир», а позже лег в основу создания Международной космической станции.

Наличие орбитальной станции позволяет двигать и науку, и технику, и многие другие отрасли народного хозяйства. Наверное, это просто необходимо, поэтому мы и занимаемся разработкой РОС. Строим свою национальную станцию, — заявил Железняков.

Он отметил, что советский опыт показал перспективность орбитальных станций для проведения научных экспериментов, изготовления новых материалов и лекарств. При этом о станциях на орбите писали еще теоретики космонавтики, в частности — Константин Циолковский.

В настоящее время в РФ разрабатывается эскизный проект Российской орбитальной станции. Он должен быть готов к середине 2023 года. Предполагается, что новая станция позволит сохранить российскую пилотируемую космонавтику после прекращения работы МКС в 2028 году.

Ранее руководитель компании «Роскосмос» по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что в правительство были направлены документы, необходимые для продолжения работы российского сегмента Международной космической станции (МКС) по меньшей мере до 2028 года. Он уточнил, что корпорация предложила продлить работу отечественных модулей и оборудования. По словам Крикалева, на текущий момент соглашение продлено до 2024 года.

Летом этого года глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что решение уйти с МКС после 2024 года принято. Он добавил, что в рамках международного сотрудничества на МКС все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены.