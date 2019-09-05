https://static.news.ru/photo/47c3f66a-d069-11e9-bb75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросы на космодроме Восточный требуют его личного вмешательства.

Нужно ещё немножко поработать, на космодром съездить. К сожалению, там у нас тоже много вопросов, требующих решения и моего вмешательства в это решение, — сказал Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Генеральный директор уссурийской Тихоокеанской мостостроительной компании, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, Виктор Гребнёв был приговорён к пяти годам тюрьмы условно за растрату 407 млн рублей. Решение вынес Уссурийский районный суд. Кроме того, Гребнёву назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

В 2016 году Гребнёва обвиняли в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения и преднамеренном банкротстве. По версии следствия, подсудимый, являясь гендиректором ТМК, пытался разорить предприятие.

Как ранее писал News.ru, Путин 6 сентября посетит космодром Восточный.