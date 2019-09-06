https://static.news.ru/photo/6000d636-d0a9-11e9-9a87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный.

Ранее глава государства прибыл в Амурскую область, где провёл совещание по развитию инфраструктуры космодрома.

Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ, — сказал политик.

Путин также дал поручение оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, обеспечив при этом её качество и надежность. Все это необходимо для снижения стоимости космических пусков, передаёт ТАСС .

Ранее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал слова вице-премьера РФ Юрия Борисова, раскритиковавшего темпы строительства космодрома Восточный, писал News.ru.