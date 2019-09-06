Российский лидер Владимир Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома Восточный.
Ранее глава государства прибыл в Амурскую область, где провёл совещание по развитию инфраструктуры космодрома.
Жду от вас более ответственного отношения и динамичного темпа организации работ, — сказал политик.
Путин также дал поручение оптимизировать себестоимость продукции Роскосмоса, обеспечив при этом её качество и надежность. Все это необходимо для снижения стоимости космических пусков, передаёт
Ранее Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал слова вице-премьера РФ Юрия Борисова, раскритиковавшего темпы строительства космодрома Восточный, писал News.ru.