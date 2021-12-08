Путин похвастался, что лично «придумал» космодром Восточный

Российский президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных рассказал, что он лично «придумал» космодром Восточный. Он объяснил, что долго на проект «то не было денег, то место выбирали — одно, другое...». В итоге Путину пришлось самому поехать прямо на место, где сейчас стоит космодром, и «поставить точку в этом вопросе».

Я его придумал. То не хотели, и денег всегда не было. Выбирали место: сначала одно, потом другое. Потом я поехал на место и окончательно точку поставили в этом вопросе, — рассказал президент.

По поводу инфраструктуры к космодрому, о которой его спросили учёные, он сказал, что «она развивается» и сейчас нужно достроить полосу, чтобы туристы могли посещать космодром. Сейчас это достаточно сложно, согласился Путин, потому что ближайший аэропорт очень далеко.

В последний раз, когда был там, не смог улететь с космодрома на вертолёте, пришлось ехать всю ночь, — отметил глава государства.

На космодроме Восточный появился робот-охранник. В рамках тестирования машина будет заниматься патрулированием территории. При этом устройство может работать как в радиоуправляемом, так и в автономном режиме. Об этом ранее сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.