Путин и Трамп договорились о сотрудничестве в космической сфере

https://static.news.ru/photo/33877e2a-a42a-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA /Global Look Press

Главы РФ и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — подтвердили стремление двух держав сотрудничать в освоении космоса. Российский лидер поздравил американского коллегу с удачным запуском пилотируемого корабля Crew Dragon. Аппарат доставил астронавтов на МКС.

Подтверждён обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере, — говорится на официальном сайте Кремля.

30 мая 2020 года Crew Dragon стартовал с мыса Канаверал к МКС. На борту находились астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Хёрли. Стыковка с МКС в обычном режиме произошла в 17:17 мск 31 мая. После этого экипаж МКС открыл люк в шлюзе с пристыкованным Crew Dragon.

Лидеры также обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа. Путин поблагодарил Вашингтон за поставку аппаратов ИВЛ в Россию.

По данным на 1 июня, в России выявлено 414,8 тысячи случаев заражения. Более 175,8 тысячи человек выздоровели, свыше 4,8 тысячи умерли. Всего в мире заболели 6,2 млн человек, исцелились 2,8 млн, скончались 375 664 пациента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Во время диалога стороны обсудили ситуацию на рынке нефти и стабилизацию её стоимости. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.