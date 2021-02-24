«PR-эффект»: учёный прокомментировал запись звуков Марса

https://static.news.ru/photo/ee020c66-76ac-11eb-ac6b-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Запись звуков Марса, сделанную ровером Perseverance, опубликовали для достижения PR-эффекта и популяризации науки, сообщил руководитель российской части научной нагрузки российско-европейской миссии по изучению Марса ExoMars-2022 Даниил Родионов.

На мой взгляд, основной целью этого является возможный PR-эффект. Звуки с другой планеты. Я не говорю в негативном смысле, а говорю полностью в позитивном смысле, — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что звук на Красной планете уже записывался. Так, американский аппарат InSight, совершивший посадку в 2018 году, также предоставил соответствующие аудиофайлы.

По его словам, научных задач для таких данных нет, хотя микрофон и можно применять для измерения давления, но для этого существуют специализированные датчики. Поэтому основная функция звуков Марса заключается в популяризация науки среди широких слоёв общественности.

Я сам с удовольствием послушал, но не могу сказать, что это вызвало какую-то дрожь. Я уже давно этим делом занимаюсь, цинизм образовался, — отметил Родионов.

Он добавил, что на российско-европейской миссии ExoMars-2022, которую планируют запустить в 2022 году, тоже будет стоять микрофон, записывающий звуки планеты. Его главной целью также является получение аудиофайлов, которые потом будут представлены людям в качестве одного из результатов, доступных и широкой публике, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выложило в Сеть аудиозапись со звуками с поверхности Марса. Она сделана ровером Perseverance после посадки на Красную планету.