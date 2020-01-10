NASA показало самый полный и подробный инфракрасный снимок центра нашей галактики Млечный Путь.
Панорама охватывает расстояние более 600 световых лет. Снимок составлен на основе данных стратосферной обсерватории SOFIA и космических телескопов «Гершель» и «Спитцер». В распоряжении учёных до этого момента не было настолько детальных изображений центральной части Галактики.
В середине снимка видно сверхмассивную чёрную дыру, просвечивающуюся со всех сторон. Кроме того, на изображении можно увидеть выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звёзд в Млечном Пути и плотное скопление массивных молодых звёзд — кластер Квинтуплет, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные представили снимки телескопа «Хаббл». На них изображена новая галактика UGC 2885, однако СМИ назвали её «Годзиллой» из-за размеров.
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